Двух мужчин будут судить за незаконный вылов корюшки

В Олонецком районе будут судить двух мужчин за рыбалку в акватории Олонки.

В мае они рыбачили с катера, в их сети попалось более семи тысяч рыбешек – корюшки. В прокуратуре сообщили, что ущерб превысил 1,4 млн рублей. Двух 63-летних жителей Карелии обвинили в браконьерстве.

Ущерб они не возместили, поэтому у одного арестовали автомобиль, а у второго изъяли катер и мотор. Имущество могут конфисковать при вынесении судом итогового решения по делу. Уголовное дело направили на рассмотрение в суд. // фото freepik.com