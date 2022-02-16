Двух истощенных младенцев нашли в заваленной мусором квартире

Мать в Москве почему-то не кормила своих сыновей, близнецов обнаружили в квартире на востоке столицы. Прокуратура Москвы сообщила в официальном Telegram-канале, что дети в тяжелом состоянии.

Мальчиков нашли у себя дома на улице Плеханова, квартира была полностью завалена мусором. По состоянию детей было понятно, что их морили голодом.

Близнецов доставили в больницу, сейчас за их жизнь борются врачи. Правоохранители выяснили, что ранее их мать уже лишили родительских прав в отношении других детей. Прокуратура ведет проверку. // Фото: источник