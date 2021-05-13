Двойное убийство совершено в Петрозаводске

Следственный комитет Карелии прокомментировал убийство, совершенное на днях в столице Карелии. Ранее СМИ сообщили, что 10 мая женщина застала гражданского мужа с любовницей в квартире на Березовой аллее и схватилась за нож. В официальном комментарии Следкома представлена несколько другая версия произошедшего.

По версии следователей, вечером 10 мая 43-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения, находясь дома, напала на сожителя и знакомую с ножом. Нападавшая причинила им колото-резаные ранения. Потерпевшая женщина скончалась на месте, сожитель скончался в лечебном учреждении.

По сообщению Следкома, обвиняемая ранее уже была судима за убийство. Женщину заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц. Проводятся следственные действия. Обвиняемой грозит до 20 лет лишения свободы. (фото 4esnok.by)