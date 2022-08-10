Двоих жителей Карелии не выпустили из ТРЦ в новых кроссовках

Двое жителей Карелии попытались уйти из магазина в новых кроссовках, но их задержали и вызвали полицию в торгово-развлекательный центр.

Оперативники установили, что 18-летний петрозаводчанин присмотрел кроссовки стоимостью 2 800 рублей, надел их и, минуя кассу, направился к выходу.

В том же отделе обувь для себя выбирала 37-летняя жительница столицы Карелии. В полиции считают. Что женщина примерила кроссовки стоимостью 2 800 рублей и также решила уйти, не расплатившись. Но из магазина их не выпустили. Похищенную обувь забрали. В МВД отметили, что подозреваемые ранее уже были судимы. Теперь двое горожан заработали себе новые уголовные дела. Вину они уже признали. (фото unsplash.com, Matt Rogers)