Двоеборец из Карелии стал чемпионом России

Сегодня в Сочи завершился чемпионат России по лыжному двоеборью. Соревнования, проходившие на олимпийском трамплинном комплексе «Русские горки», закончились победой карельского спортсмена Виталия Иванова, сообщает пресс-служба Минспорта РК.

Спортсмены соревновались на трамплине К-125 и в гонке на лыжероллерах на 10 километров. Виталий Иванов выступал стабильно и финишировал с результатом 25:58.7. Этот результат принес ему золото соревнований.

Второе место досталось многократному чемпиону России Эрнесту Яхину из Башкортостана, на третьей позиции оказался Самир Мастиев из Свердловской области.