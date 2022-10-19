19 октября 2022, 08:14
Двое рыбаков застряли на тонущей лодке на Ладожском озере
В Ленобласти спасатели обнаружили мужчин и доставили на берег
Двое мужчин оказались в непростой ситуации. Они отправились на рыбалку на Ладожском озере, но пробили дно своей лодки. Инцидент произошел 18 октября.
Информация о терпящих бедствие рыбаках поступила в дежурную смену поисково-спасательного отряда Новой Ладоги.
Спасатели обнаружили мужчин в тонущей лодке возле массива Креницы. Когда пришла помощь, лодка уже практически скрылась под водой. Спасатели доставили рыбаков на берег и передали родственникам.
Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал, как лодку с обессиленным петербуржцем прибило к берегу в Пудожском районе. Мужчина провел в Онежском озере один несколько дней. Его товарищ упал за борт, когда на водоеме поднялась волна. (фото группа «Аварийно-спасательная служба ЛО»)