Двое рыбаков застряли на тонущей лодке на Ладожском озере

Двое мужчин оказались в непростой ситуации. Они отправились на рыбалку на Ладожском озере, но пробили дно своей лодки. Инцидент произошел 18 октября.

Информация о терпящих бедствие рыбаках поступила в дежурную смену поисково-спасательного отряда Новой Ладоги.

Спасатели обнаружили мужчин в тонущей лодке возле массива Креницы. Когда пришла помощь, лодка уже практически скрылась под водой. Спасатели доставили рыбаков на берег и передали родственникам.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал, как лодку с обессиленным петербуржцем прибило к берегу в Пудожском районе. Мужчина провел в Онежском озере один несколько дней. Его товарищ упал за борт, когда на водоеме поднялась волна. (фото группа «Аварийно-спасательная служба ЛО»)