Двое рыбаков застряли на острове в Ладожском озере

В Ленинградской области спасатели выручили двоих рыбаков, которые застряли на острове в Ладожском озере. Об этом сообщает 47news со ссылкой на Аварийно-спасательную службу региона.

По данным издания, около часа дня 17 августа спасателям поступила информация, что двое мужчин не могут вернуться на большую землю с одного из островов. Их лодку унесло течением.

Через полтора часа после обращения сотрудники поисково-спасательного отряда обнаружили рыбаков и доставили их в поселок Свирица. Фото: паблик «Аварийно-спасательная служба ЛО»/vk.com