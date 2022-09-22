22 сентября 2022, 12:55
Двое мужчин убили жителя Карелии за оскорбление
В суд направлено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Пудожа. Мужчину подозревают в убийстве приятеля, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, преступление произошло ночью 27 февраля. В одной из квартир города подозреваемый вместе с товарищем избили другого мужчину. Через несколько часов тот умер.
Как объяснил фигурант дела, погибший оскорбил его, что и стало поводом для нападения.
Уголовное дело передано в суд и вскоре будет рассмотрено по существу. Фото: unsplash.com