Двое мужчин убили жителя Карелии за оскорбление

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Пудожа. Мужчину подозревают в убийстве приятеля, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, преступление произошло ночью 27 февраля. В одной из квартир города подозреваемый вместе с товарищем избили другого мужчину. Через несколько часов тот умер.

Как объяснил фигурант дела, погибший оскорбил его, что и стало поводом для нападения.

Уголовное дело передано в суд и вскоре будет рассмотрено по существу. Фото: unsplash.com