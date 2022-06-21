Двое «добросердечных» прохожих, не сговариваясь, обокрали пьяного

Житель Костомукши перебрал с алкоголем и не смог подняться в квартиру. Он заснул не улице рядом с домом, ничем хорошим это не закончилось, сообщили в МВД Карелии.

Подвыпившего 32-летнего мужчину через какое-то время разбудили двое прохожих. Когда он пришел в себя, то понял, что нет сотового телефона и банковской карты. Потом выяснилось, что кто-то активно тратит деньги с его счета.

Полицейские выяснили, что к кражам причастны те самые прохожие, которые будили горожанина. Местные жители 25 и 44 лет не сговаривались, но обобрали мужчину.

Одному достался смартфон, который тот пытался продать, но не смог. Второй «помощник» поднял с земли выпавшую из кармана спящего банковскую карту. На чужие деньги он купил закуску и спиртное. Возбуждены уголовные дела о краже. // Фото: istockphoto.com