03 июля 2023, 14:36
Двое детей, управляя питбайком и мопедом, попали в ДТП
Инспекторы ГИБДД Карелии проводят проверку после аварий с детьми-водителями
Одно дорожное происшествие случилось в поселке Матросы в районе улицы Строительной днем 1 июля.
Автомобиль «Мерседес Бенц» выезжал со второстепенной дороги. В этот момент по пешеходной дорожке ехал мопед Alpha RX11. В результате аварии травмы получил 13-летний водитель мопеда.
Другая авария произошла вечером 2 июля в Питкярантском районе. Питбайком управлял 13-летний ребенок. Подросток двигался по второстепенной дороге и не уступил дорогу автомобилю «Тойота Корола», двигавшемуся по главной. Транспортные средства столкнулись. Травмы получил ребенок, на нем был шлем.
Инспекторы проводят проверку. // фото unsplash.com