Двое детей, управляя питбайком и мопедом, попали в ДТП

Одно дорожное происшествие случилось в поселке Матросы в районе улицы Строительной днем 1 июля.

Автомобиль «Мерседес Бенц» выезжал со второстепенной дороги. В этот момент по пешеходной дорожке ехал мопед Alpha RX11. В результате аварии травмы получил 13-летний водитель мопеда.

Другая авария произошла вечером 2 июля в Питкярантском районе. Питбайком управлял 13-летний ребенок. Подросток двигался по второстепенной дороге и не уступил дорогу автомобилю «Тойота Корола», двигавшемуся по главной. Транспортные средства столкнулись. Травмы получил ребенок, на нем был шлем.

Инспекторы проводят проверку. // фото unsplash.com