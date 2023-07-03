Гибелью пенсионерки во время страшного пожара займутся следователи

После страшного пожара в поселке Мейери проверку проводят следователи. На пепелище сгоревшего дома нашли тело 85-летней женщины, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Согласно предварительным данным, дом в СНТ «Спутник» вспыхнул ранним утром 1 июля. Когда пожарные справились с пламенем, они нашли погибшую пенсионерку 1938 года рождения. Женщина проживала в сгоревшем доме.

Сейчас выясняют все обстоятельства трагедии и ее причины. Назначили судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизы. // фото: 38 ПСЧ Сортавалы/ ВКонтакте