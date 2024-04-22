Двое детей травмированы в авариях в Карелии

ГИБДД проводит проверку после аварий на трассах Карелии. Семилетняя девочка пострадала 19 апреля в Лахденпохском районе. На федеральной трассе столкнулись Renault Logan и Geely Coolray. По данным ГИБДД, авария произошла, когда водитель «Рено» выехал на встречную полосу.

В другом ДТП пострадала 14-летняя девочка. Утром 20 апреля вблизи Сортавалы фургон ГАС столкнулся со встречным Renault Logan.

Следом за Renault двигался Saab, водитель не держал дистанцию и столкнулся с попутным легковым авто. Пострадали люди из «Рено» - 46-летняя женщина-водитель и подросток. // фото unsplash.com/ Egor Ivlev