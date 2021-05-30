30 мая 2021, 12:58
Движение в центре Петрозаводска полностью восстановлено
Перекрытие нескольких улиц было связано с проведением полумарафона
Фото Ольги Шубиной
Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска сообщила о возобновлении движения автотранспорта в центре столицы Карелии в полном объеме.
«По информации ГИБДД с 12:40 движение транспортных средств в Центре города восстановлено. Проведение полумарафона завершено»,
– говорится в сообщении.
Причиной изменения схемы движения транспорта в центре Петрозаводска стало проведение спортивного мероприятия.