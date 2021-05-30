30 мая 2021, 12:58
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Движение в центре Петрозаводска полностью восстановлено

Перекрытие нескольких улиц было связано с проведением полумарафона
Фото Ольги Шубиной

Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска сообщила о возобновлении движения автотранспорта в центре столицы Карелии в полном объеме.

«По информации ГИБДД с 12:40 движение транспортных средств в Центре города восстановлено. Проведение полумарафона завершено»,

– говорится в сообщении.

Причиной изменения схемы движения транспорта в центре Петрозаводска стало проведение спортивного мероприятия.

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Метки: 
Карелия
Петрозаводск
полумарафон
перекрытие движения
движение транспорта
ЕДДС
ГИБДД