Движение в центре Петрозаводска полностью восстановлено

Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска сообщила о возобновлении движения автотранспорта в центре столицы Карелии в полном объеме.

«По информации ГИБДД с 12:40 движение транспортных средств в Центре города восстановлено. Проведение полумарафона завершено»,

– говорится в сообщении.

Причиной изменения схемы движения транспорта в центре Петрозаводска стало проведение спортивного мероприятия.