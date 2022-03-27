Движение по трассе «Кола» в Карелии восстановили с трудом

Движение на трассе «Кола» в Карелии восстановили. Как рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Кола», это произошло еще вечером 26 марта.

- С 21:30 на участке км 721 − км 755 автодороги Р-21 «Кола» восстановлено движение для всех транспортных средств, - сказано в сообщении.

Напомним, трассу перекрывали на несколько часов на трех участках. Сейчас движение на всех восстановили.

Последствия снежного бурана пришлось ликвидировать с помощью более чем 30 единиц спецтехники.

При этом из-за снега и сильного ветра на других дорогах Карелии движение затруднено. // Фото: ГИБД Карелии