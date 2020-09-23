Движение по трассе «Кола» ограничат на 45 минут

В четверг на трассе «Кола» в Ленинградской области временно ограничат движение транспорта.

24 сентября с 10:00 до 10:45 на федеральной дороге рядом с деревней Марьино Кировского района разведут Ладожский мост. Об этом сообщает Упрдор «Северо-Запад». Мост будут разводить для пропуска баржебуксирного состава вниз по реке Нева. Автомобилистов просят учесть информацию при планировании маршрутов.

Разводка Ладожского моста производится при температуре наружного воздуха не более +25 и скорости ветра не более 15 м/с.

Фото: sevzap.rosavtodor.ru