23 сентября 2020, 17:10
Движение по трассе «Кола» ограничат на 45 минут
Ладожский мост разведут утром в четверг для пропуска баржи
В четверг на трассе «Кола» в Ленинградской области временно ограничат движение транспорта.
24 сентября с 10:00 до 10:45 на федеральной дороге рядом с деревней Марьино Кировского района разведут Ладожский мост. Об этом сообщает Упрдор «Северо-Запад». Мост будут разводить для пропуска баржебуксирного состава вниз по реке Нева. Автомобилистов просят учесть информацию при планировании маршрутов.
Разводка Ладожского моста производится при температуре наружного воздуха не более +25 и скорости ветра не более 15 м/с.
Фото: sevzap.rosavtodor.ru