Движение по двум участкам «Колы» ограничат из-за строительства

Движение транспорта по двум отрезкам федеральной трассы «Кола» в Карелии ограничат с 20 апреля. Это необходимо для строительных работ, сообщили в ФКУ Упрдор «Кола».

Они начнутся в субботу и продлятся ориентировочно до 128 октября. Речь идет об участках с 814 по 830 и с 830 по 849 километр автодороги.

Проезд обеспечат, открыв временные объездные пути. Также организуют реверсивное или одностороннее движение.

Автомобилистов предупредили, возможны кратковременные остановки движения. // фото: pixabay.com