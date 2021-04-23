23 апреля 2021, 09:48
Движение между Половиной и Вилгой будут временно перекрывать
Автомобилистов предупредили о временных ограничениях на трассе «Кола»
С 26 по 29 апреля движение транспорта на 415 километре участка трассы «Кола» в Карелии между населенными пунктами Половина и Вилга будет периодически перекрываться. Об этом автомобилистов предупреждает паблик полиции Прионежского района. Движение будут перекрывать на десять минут три раза в течение часа.
«Время закрытия с 15:00 до 16:00, 3 раза по 10 минут»,
- уточняется в группе полиции.
Временные ограничения вызваны работами по строительству высоковольтной линии. Водителям рекомендуют заблаговременно продумывать свой маршрут. (фото transport.pskov.ru)