Двенадцать детей пострадали в этом году в ДТП в Карелии

За три первых месяца 2020 года в Карелии произошло 11 аварий, в которых были травмированы дети. Всего пострадали 12 маленьких участников дорожного движения, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

За год общее количество пострадавших детей уменьшилось почти на 40%. Инспекторов беспокоит лишь то, что стало больше сбитых маленьких пешеходов - 8 против 7 в прошлом году. Шестеро из этих восьми попали под машину в Петрозаводске.

Также в ГИБДД отметили, что водители стали ответственней относиться к перевозке юных пассажиров. Количество отмеченных нарушений перевозки детей за год снизилось с 304 до 292. Чаще всего эти нарушения выявляются в Петрозаводске, Медвежьегорском и Прионежском районах.

В Госавтоинспекции призвали жителей республики беречь своих детей и обучать их правилам дорожного движения.