Двенадцать человек госпитализированы с пневмонией в Карелии

12 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщает оперативный штаб правительства республики по борьбе с коронавирусом.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 2146 пациентов, 87 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

Изображение с сайта regnews24.ru