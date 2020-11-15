15 ноября 2020, 09:29
Двенадцать человек госпитализированы с пневмонией в Карелии
Летальных исходов за сутки не зафиксировано
12 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщает оперативный штаб правительства республики по борьбе с коронавирусом.
Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 2146 пациентов, 87 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.
Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.
Изображение с сайта regnews24.ru