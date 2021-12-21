Две женщины пострадали в авариях в Карелии

Два человека пострадали в результате аварий в Петрозаводске и Пряжинскком районе в понедельник.

Утром 20 декабря на улице Сыктывкарская, 13, столкнулись автомобили ВАЗ и «Мерседес». По сообщению ГИБДД, водитель автомобиля ВАЗ-2108 при выезде с прилегающей территории не предоставила преимущество иномарке. В столкновении пострадала 22-летняя девушка из «Мерседеса».

Днем на трассе «Кола» пожилой водитель автомобиля «Рено Логан», двигаясь по второстепенной дороге, при проезде перекрестка неравнозначных дорог не уступил дорогу автомобилю «Хендай Гетц». В ДТП пострадала 40-летняя пассажирка «Хендай». (фото vk.com)