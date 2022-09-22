Две девушки из Карелии стали участницами проекта «Новые Пацанки»

Две девушки из Карелии попробуют избавиться от агрессии и брутальности в проекте «Новые Пацанки» (18+) на телеканале «Пятница». Первый выпуск телепроекта выйдет в эфир вечером 22 сентября.

На проекте 15 девушек с непростой историей, лишенные любви родителей и понимания окружающих. Среди них – 27-летняя Кристина Захарова из Питкяранты и 24-летняя Анастасия Афанасьева из Петрозаводска. На проекте им предстоит измениться, избавиться от прежнего образа жизни и начать новую жизнь.

У обеих героинь есть проблемы с алкоголем и запрещенными веществами, у обеих были проблемы в семье. В течение трех месяцев они вместе с другими пацанками будут жить в Школе леди и работать над собой экспертами по этикету и психологом. Также для девушек проведут уроки финансовой грамотности. (фото предоставлено авторами проекта)