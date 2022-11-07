Два пожара за два часа произошли в Лоймоле

Два пожара в течение двух часов произошли в ночь на воскресенье в Суоярвском районе. Сначала в поселке Лоймола пожарный расчет прибыл на место возгорания одноэтажного пустующего строения на улице Студенческой.

С огнем, который успел повредить одну из стен, справились быстро. Но не успели поселковые пожарные перевести дух, как через два часа прозвучал очередной тревожный вызов – на Суоярвском шоссе загорелся трехквартирный одноэтажный жилой дом.

И в этом случае оперативные действия специалистов позволили избежать серьезных последствий. В результате в деревянном доме огнем были повреждена веранда в квартире и чердачное помещение. Площадь пожара составила 24 кв. м. По обоим пожарам проводится проверка. Фото: pxhere.