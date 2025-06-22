22 июня 2025, 14:17
Два пожара вспыхнули в одном месте в Петрозаводске
В субботу пожарные карельской столицы дважды работали на Лососинском шоссе
Фото: unsplash / Peter Yost
В субботу, 21 июня, в Петрозаводске произошло сразу два пожара в одном месте. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.
По данным источника, в 16:31 пожарные привлекались для тушения возгорания на открытой территории у дома №15 по Лососинскому шоссе. В 18:54 пожар вспыхнул вновь, опять туда были посланы специалисты.
Отмечается, что в обоих случаях горел мусор. С пожарами успешно справились специалисты. © «Петрозаводск говорит»