Два пожара вспыхнули в одном месте в Петрозаводске

В субботу, 21 июня, в Петрозаводске произошло сразу два пожара в одном месте. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

По данным источника, в 16:31 пожарные привлекались для тушения возгорания на открытой территории у дома №15 по Лососинскому шоссе. В 18:54 пожар вспыхнул вновь, опять туда были посланы специалисты.

Отмечается, что в обоих случаях горел мусор. С пожарами успешно справились специалисты. © «Петрозаводск говорит»