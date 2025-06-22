22 июня 2025, 14:17
Происшествия

Два пожара вспыхнули в одном месте в Петрозаводске

В субботу пожарные карельской столицы дважды работали на Лососинском шоссе
Искры пожара
Фото: unsplash / Peter Yost

В субботу, 21 июня, в Петрозаводске произошло сразу два пожара в одном месте. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

По данным источника, в 16:31 пожарные привлекались для тушения возгорания на открытой территории у дома №15 по Лососинскому шоссе. В 18:54 пожар вспыхнул вновь, опять туда были посланы специалисты.

Отмечается, что в обоих случаях горел мусор. С пожарами успешно справились специалисты. © «Петрозаводск говорит»

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Петрозаводск
Лососинское шоссе
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