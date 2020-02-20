Два новых светофора установят в Петрозаводске

О планах установки еще двух светофоров рассказали в администрации Петрозаводска. В мэрии обосновали свои действия заботой о безопасности пешеходов.

Так, светофор поставят на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Пушкинской. Рядом находится детский сад, центр города является местом прогулок жителей и гостей города, а также разнообразных торжественных мероприятий. Установка светофорного объекта взамен нерегулируемого пешеходного перехода повысит уровень безопасности на участке, уверены в мэрии.

Специалисты Госавтоинспекции предложили дополнительно оснастить оборудование пешеходным вызывным устройством. Оно позволит разгрузить автомобильный траффик. Поток пешеходов здесь зависит от сезона. Предложение рассмотрят в администрации в ближайшее время.

Еще один светофорный объект с ПВУ вместо нерегулируемого пешеходного перехода планируется оборудовать на пересечении улицы Древлянка и Березовой аллеи. В прошлом году общественную территорию благоустроили в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Теперь аллея в качестве места прогулок привлекает еще больше горожан. Помимо этого, здесь располагается несколько образовательных учреждений. Светофор также установят в этом году.