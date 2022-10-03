Два легковых автомобиля жестко столкнулись в Петрозаводске

Два легковых автомобиля жестко столкнулись сегодня днем на Октябрьском проспект в Петрозаводске. От удара один из них выкатился через тротуар на газон, а другой остановился на пешеходном переходе.

Момент столкновения на перекрестке улицы Московская и Октябрьского проспекта запечатлела камера CityLink. Видеозапись опубликовал паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Дорожный инцидент случился в 13:04, когда один из участников аварии двигался прямо, а другой поворачивал налево. Машины получили механические повреждения. Из одного автомобиля вышла женщина с ребенком на руках. (фото скриншот, vk)