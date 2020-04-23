Два дачных дома сгорели в Карелии

Вчера в 17 часов на пульт пожарно-спасательной службы Кондопожского района поступило сообщение о том, что в местечке Мартнаволок горит дачный дом. На место происшествия выехали пожарные из города Кондопога и села Спасская Губа.

Когда, преодолев значительное расстояние, первые пожарные прибыли к месту вызова, то огнем были охвачены два дома.

Чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды, пожарные проложили магистральную линию с озера, расположенного в 200 метрах от места происшествия.

В результате пожара огнем были значительно повреждены два дачных дома.

В ходе предварительного расследования было установлено, что вначале произошел пожар в одном дачном доме, в котором от высокой температуры произошел взрыв газового баллона. Сорванный вентиль, пролетев метров 150-200, попал в рядом стоящий неэксплуатируемый дачный дом, от чего строение загорелось. Другие обстоятельства этого происшествия сейчас устанавливают специалисты. Идет проверка.