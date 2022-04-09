Два человека пострадали в аварии с эвакуатором в Петрозаводске

69-летний мужчина и 68-летняя женщина, находившиеся в автомобиле ВАЗ, пострадали в аварии в пятницу на Карельском проспекте. В Госавтоинспекции рассказали, как могло произойти ДТП.

По версии ведомства, 33-летний водитель автомобиля эвакуатора «Исузу» наехал на припаркованный автомобиль ВАЗ.

В момент столкновения водитель и женщина-пассажир находились в автомобиле. Дорожный инцидент случился 8 апреля в 11:56 в столице Карелии. На месте работали спасатели и полиция, движение было затруднено. (фото Госавтоинспекция РК)