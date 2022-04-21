Два автомобиля жестко столкнулись на проспекте Ленина

Два автомобиля жестко столкнулись на перекрестке проспекта Ленина и улицы Анохина в Петрозаводске сегодня вечером.

Одна машина буквально протаранила другую, от удара машины развернуло, с проезжей части поднялось облако пыли. Дорожный инцидент, случившийся 21 апреля в 16:46, запечатлела городская камера наблюдения CityLink.

На записи видно, как автомобили начинают движение по Анохина, но в этот момент на перекресток со стороны озера вылетает внедорожник и врезается одну из машин. (фото скриншот)