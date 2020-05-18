18 мая 2020, 15:38
ДТП перегородило въезд в «Скандинавию»
Столкновение двух автомобилей заметно осложнило движение транспорта на Лососинском шоссе в Петрозаводске
Сегодня в 12:34 в Петрозаводске на пересечении Лососинского шоссе и улицы Ярославской произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink. Дорожное движение на этом участке оказалось серьезно осложнено.
На кадрах видно, что один из участников аварии ехал прямо по шоссе, а второй в этот момент попытался повернуть налево с территории АЗС.
В результате столкновения транспортные средства разбросало по перекрестку. Оказался серьезно осложнен въезд и выезд в направлении «Скандинавии». Автомобили получили механические повреждения.