ДТП перегородило въезд в «Скандинавию»

Сегодня в 12:34 в Петрозаводске на пересечении Лососинского шоссе и улицы Ярославской произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink. Дорожное движение на этом участке оказалось серьезно осложнено.

На кадрах видно, что один из участников аварии ехал прямо по шоссе, а второй в этот момент попытался повернуть налево с территории АЗС.

В результате столкновения транспортные средства разбросало по перекрестку. Оказался серьезно осложнен въезд и выезд в направлении «Скандинавии». Автомобили получили механические повреждения.