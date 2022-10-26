26 октября 2022, 13:51
Драка в баре в Петрозаводске попала на видео
Полиция карельской столицы ищет подозреваемого в совершении преступления против личности
Полиция Петрозаводска объявила в розыск мужчину, попавшего в объектив камеры наблюдения одного из заведений. Ориентировка опубликована на официальном сайте МВД по РК.
По данным правоохранителей, молодой человек подозревается в совершении преступления против личности.
Всех, кто узнал этого мужчину, просят звонить по телефону: 8 999 094 55 89. Конфиденциальность гарантируется. Фото: скриншот видео МВД