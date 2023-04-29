Дожди с мокрым снегом пройдут в воскресенье в Карелии

Завтра, 30 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +1, -1°С, днем +11, +13°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на западе небольшие осадки, днем небольшой, местами умеренный дождь, по северным районам с мокрым снегом. На дорогах северных районов гололедица. Ветер ночью юго-западный, южный, днем южный, юго-восточный умеренный, утром и днем местами порывистый. Температура воздуха ночью -4, +1°С, днем +8, +13°С, на юге до +17°С, на севере +4, +9°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше ночью -2, днем +3+4, пасмурно, снег с дождем.

В Сегеже ночью -1, днем до +11, пасмурно, дождь.

В Сортавале до +8, переменная облачность, дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: freepik.com