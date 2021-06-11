Дожди с грозами придут в субботу в Карелию

Завтра, 12 июня, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +9, +11°С, днем +21, +23°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +8, +13°С, днем +21, +26°С, на юго-западе местами +15, +20°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +22, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +21, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +17, переменная облачность, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото mk.ru