Дожди и заморозки - синоптики не радуют прогнозом на последние дни мая

В Петрозаводске в четверг, по прогнозу карельского Гидрометцентра, облачно с прояснениями. Ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный, восточный, днем юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +4, +6, днем +15, +17. Атмосферное давление будет мало меняться.

27 мая в Карелии облачно с прояснениями. Ночью дожди, на севере с мокрым снегом, по юго-западным районам местами сильные. Днем небольшой, местами умеренный дождь. Ветер ночью восточный, северо-восточный днем южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2, +7, местами в воздухе и на почве заморозки -1, -3. Днем +12,+17, по северным районам +4, +9.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью +2, днем +8;

В Кондопоге ночью +7, днем +16;

В Медвежьегорске ночью +5, днем +12;

В Олонце ночью +7, днем +18;

В Пудоже ночью +7, днем +18;

В Сегеже ночью +5, днем +9;

В Сортавале ночью +6, днем +15;

В Суоярви ночью +6, днем +16.