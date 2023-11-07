07 ноября 2023, 06:30
Дожди и мокрый снег ожидаются сегодня в районах Карелии
Воздух в республике 7 ноября прогреется до плюс 5 градусов
Сегодня, 7 ноября, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +1...+3°С в течение суток. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная погода. В большинстве районов умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха 0...+5°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше 0...+1, пасмурно, снег с дождем.
В Сегеже 0...+1, пасмурно, снег с дождем.
В Сортавале +2...+3, пасмурно, небольшой снег с дождем.
Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com / Reza Shayestehpour