Слабый плюс с дождями ожидается во вторник в Карелии

Завтра, 7 ноября, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер ночью северо-восточный, северный, днем северо-западный умеренный. Температура воздуха +1, +3°С в течение суток. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. В большинстве районов умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер ночью северо-восточный, северный, днем северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -2,+3°С, днем 0,+5°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше 0+1, пасмурно, снег с дождем.

В Сегеже 0+1, пасмурно, снег с дождем.

В Сортавале +2+3, пасмурно, небольшой снег с дождем.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»