Дождь и мокрый снег ждут Карелию в понедельник

По данным гидрометцентра Карелии, завтра в республике ожидается облачная погода. Ночью умеренные, днем небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. На севере местами отложение мокрого снега. На дорогах гололедица.

Ветер ночью западный, юго-западный, днем восточный умеренный. Температура ночью -2,+3°С, днем 0,+5 градусов.

В Петрозаводске облачно. Ночью умеренный, днем небольшой дождь. На дорогах местами гололедица.

Ветер ночью юго-западный, днем восточный умеренный. Температура ночью 0,+2°С, днем +2, +4 °С. Атмосферное давление будет слабо падать. // Фото: Freepik