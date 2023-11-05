05 ноября 2023, 16:58
Погода

Дождь и мокрый снег ждут Карелию в понедельник

Прогноз погоды в Петрозаводске и Карелии на 6 ноября

По данным гидрометцентра Карелии, завтра в республике ожидается облачная погода.  Ночью  умеренные,  днем небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. На севере местами  отложение мокрого снега. На дорогах гололедица.

Ветер ночью западный, юго-западный, днем восточный умеренный. Температура ночью -2,+3°С, днем 0,+5 градусов.

В Петрозаводске облачно. Ночью  умеренный, днем небольшой дождь. На дорогах местами гололедица.

Ветер ночью юго-западный, днем восточный умеренный. Температура ночью 0,+2°С, днем +2, +4 °С.  Атмосферное давление будет слабо падать. // Фото: Freepik

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Карелия
Петрозаводск
погода 6 ноября 2023