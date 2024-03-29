Дождь и мокрый снег ожидаются 30 марта в Карелии

Облачная с прояснениями погода будет 30 марта в республике. В центральных и южных районах пройдет мокрый снег и дождь, сообщили в Гидрометцентре Карелии.

На севере ночью существенных осадков ждать не стоит, а днем будет мокрый снег – небольшой, а местами умеренный. При этом на дорогах – гололедица.

Ветер северо-восточный и восточный, на юге днем западный и северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит -3,+2 градуса, на севере будет -6 градусов. Днем ожидается +1,+6 градусов, а на севере до - 2 градусов.

В Петрозаводске будет облачно, пройдет дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер ночью северо-восточный, а днем западный умеренный. Температура воздуха ночью 0, +2 градуса, днем +2, +4 градуса. // фото: pexels.com