Доярка из Карелии вошла в пятерку лучших

63 специалиста из 54 российских регионов боролись за звание лучшего оператора машинного доения коров. Среди участников всероссийского конкурса была доярка из племсовхоза «Мегрега» Надежда Оноева.

Карелию должен был представлять супруг Надежды, но несколько месяцев назад он отправился на СВО. По словам Надежды, она первый раз участвовала в конкурсе всероссийского уровня, рассказали в региональном минсельхозе.

Самым сложным оказалась дойка. Со слов Надежды Оноевой, коровы были другой породы, выше и крупнее, чем на ее родном предприятии. Женщине приходилось высоко тянуться, у нее сильно устали руки, что не могло не сказаться на скорости.

В итоге доярка из Карелии стала четвертой в своей номинации. За труд в системе агропромышленного комплекса ей вручили благодарность минсельхоза России. // фото freepik.com/ wirestock