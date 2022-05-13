13 мая 2022, 17:50
Довольно тепло и дождливо будет 14 мая в Карелии
Синоптики рассказали о погоде на субботу
Облачно с прояснениями будет 14 мая в Петрозаводске и Карелии в целом. В столице республики ожидается небольшой дождь. Температура воздуха днем составит + 12, + 14 градусов, ночью будет +5, +7 градусов, сообщили в Гидрометцентре Карелии.
По данным Гидрометцентра России, в Кеми днем +10 градусов,
В Калевале + 16 градусов,
В Кондопоге + 14 градусов,
В Медвежьегорске + 13 градусов,
В Олонце + 16 градусов,
В Пудоже + 13 градусов,
В Сегеже + 13 градусов,
В Сортавале + 16 градусов,
В Суоярви + 16 градусов. // Фото: NickyPe/pixabay.com