Дорожный рабочий в Карелии попал под легковушку и покалечился

Государственная инспекция труда Карелии завершила расследование тяжелого несчастного случая. Несчастье произошло с дорожным рабочим компании «Технострой», сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудник находился на работе и попал под колеса легкового автомобиля и получил очень тяжелые травмы.

Инспекторы выяснили, что водитель автомобиля нарушил ПДД, а дорожного рабочего никто не контролировал. Вдобавок работодатель не проследил, чтобы рабочий был в каске. // фото: unsplash.com