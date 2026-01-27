Дорогу, по которой ездит школьный автобус, отремонтируют

В карельском Минтрансе рассказали о планах по ремонту важной дороги, которая соединяет два округа – Питкярантский и Суоярвский. По дороге также проходит школьный маршрут из поселка Пийтсиеки в Суоярви.

Транспортную артерию постепенно приводят в порядок с 2024 года. В настоящее время дорога находится в плачевном состоянии - покрытие сильно изношено, местами асфальт переходит в грунтовку, нарушена система водоотвода, в плохом состоянии дорожные знаки и барьерное ограждение.

Ремонтом дороги Суоярви — Койриноя на участке с 3 по 18 км общей протяженностью более 14,5 км займется компания ВАД. Работы запланированы на 2026-2027 годы.

Подрядчик отремонтирует водопропускные трубы, заменит слабые участки и устроит водоотвод. Рабочие усилят основание дорожной одежды, уложат новое асфальтобетонное покрытие, установят дорожные знаки, барьерное ограждение, сигнальные столбики и нанесут разметку.

«Скорей бы сделали, как все хорошо описано, только зачем так планировать с какой целью и для чего размазывать на два года!? Люди дождаться не могут этой дороги, живем в режиме ожидания», - написали в соцсети.