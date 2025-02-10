Дорогу к дому пенсионеров в Карелии расчистят по решению суда

В Пудожском районе прокуратура провела проверку после жалобы пенсионеров, которые сообщили о неудовлетворительном состоянии дороги, ведущей к их дому в зимний период.

Выяснилось, что администрация Авдеевского сельского поселения не обеспечивает надлежащий уход за проездом: уборка снега не проводится, а транспортный доступ к жилью граждан оказывается затруднен.

Прокуратура, установив нарушение, направила в суд административный иск, требуя признать бездействие местных властей незаконным. В иске также содержалось требование обязать администрацию обеспечить своевременную очистку дороги и поддерживать ее в надлежащем состоянии.

Суд согласился с доводами надзорного органа и удовлетворил заявленные требования. Теперь исполнение судебного решения остается под контролем прокуратуры. // фото: pixabay.com