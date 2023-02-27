Дорогу к Беломорским петроглифам признали опасной

Каким образом содержат дороги в Кемском и Беломорском районах, проверили специалисты Госкомитета Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору. Оказалось, что нарушений много, сообщили в ведомстве.

В частности, не устроило состояние дороги, ведущей к археологическому памятнику «Петроглифы Залавруги», а также трассы «Кемь-Рабочеостровск». Проверяющие сочли, что «Управтодор РК» не поддерживает их надлежащее техническое состояние и не обеспечивает должным образом безопасность движения.

На обочинах скопились снежно-ледяные отложения, значительно возвышающиеся над проезжей частью. Снег и лед не убирают с дорожных знаков, на дороге «Кемь-Рабочеостровск» образовались колеи, нет световозвращающих элементов на барьерных ограждениях.

Балансодержателя автодорог обязали до 13 марта сообщить об устранении выявленных нарушений. // фото: Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору