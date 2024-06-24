Дорогу до СКЗ в Петрозаводске приведут в порядок

Основную трассу до СКЗ в Петрозаводске отремонтируют в текущем году. Об этом сообщила мэр Инна Колыхматова.

По ее словам, на дороге заменят асфальт, бортовой камень, приведут в порядок обочины. Работы запланировали на полуторакилометровом участке от Суоярвского шоссе до улицы Дружбы.

Колыхматова осмотрела участок работ со специалистами из комитета ЖКХ и поговорила с местными жителями.

Люди попросили сохранить регулируемый тариф на автобусное сообщение. С уходом из Петрозаводска «Транс-Балта» это может стать проблематичным, отметила мэр.

- Хочу заметить, что выходы из этой ситуации мы начали просчитывать, как только победа старых перевозчиков в суде стала очевидна,

- заявила Колыхматова.

По ее словам, решение уже практически нашли, и в ближайшее время о нем сообщат. // фото: администрация Петрозаводска