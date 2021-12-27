Дороги Карелии перед праздником и после будут усиленно контролировать

Сотрудники ГИБДД с 27 декабря по 10 января будут усиленно следить, чтобы водители соблюдали ПДД. В понедельник в республике началось профилактическое мероприятие «Карелия без ДТП», сообщили в Госавтоинспекции.

Автоинспекторы проконтролируют опасные участки дорог, будут выявлять нарушения скоростного режима, правил обгона, случаи выезда на полосу встречного движения.

Также водителей проверят на трезвость, под пристальное внимание возьмут безопасность пассажирских автобусных перевозок и безопасность детей-пассажиров. // Фото: источник