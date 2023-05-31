Дороги к популярным туристическим объектам обновят в Карелии

Дороги к популярным у туристов местам отремонтируют в этом году в Карелии. Какие именно дорожные маршруты обновят, рассказали в региональном Минтрансе.

Строители завершат ремонт трассы Медвежьегорск - Толвуя - Великая Губа протяженностью более 25 км, которая входит в маршрут движения к музею-заповеднику «Кижи».

Продолжится ремонт участка дороги «Кола» – Калевала – Лонка, со 138 по 150 км, протяженностью более 12 км. Дорога ведет к национальному парку «Калевальский». Обновят дорогу «Подъезд к п. Куганаволок», протяженностью более 55 километров, ведущую к нацпарку «Водлозерский».

В этом году начнется ремонт участка дороги Видлица-Кинелахта-Ведлозеро, км 52 – км 62, завершает работы в 2024 году. Дорога ведет в деревню Кинерма.

По сообщению Минтранса региона, к нормативу будут приведены свыше 93 км региональных автодорог.