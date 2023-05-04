Дорога строится – местные жители терпят неудобства

Единственную дорогу в Кинелахту размыло. Ужас происходящего жители поселка Кинелахта опубликовали в соцсети.

«Размыв дорожного полотна на 5-м км от Кинелахты в Ведлозеро все увеличивается. На 11.30 на участке не было ни одной единицы техники. Сейчас дорожный мастер утверждает, что в полдень работы начались, но в этом месте нет никакой связи, поэтому не дозвониться до работников»,— пишут подписчики сообщества «Кинелахта – меж двух озер».

Очевидцы утверждают, что это место начало заливать водой еще несколько дней назад. Люди считают, что образование размыва дороги дорожные рабочие могли предупредить.

«Была хорошая лужа и не просто хорошая, а приличная. Уже надо было тогда принимать меры. Дорожники закрыли самое нужное место, где свободно уходила вода вниз, где была лощина. Туда могла свободно уйти вся вода с дороги, если бы сразу положили трубу. Так что, они просто исправляли свою ошибку»,

— комментирует пост Иван Фомин.

Вообще-то дорожники отреагировали быстро и работали не покладая рук.

«В течение вчерашнего вечера и ночи дорожниками была проделана большая работа на проблемном участке от Кинелахты до Ведлозера. Вдоль северной стороны дороги на протяжении 1,5 км экскаватор углубил сточные канавы, в результате вчерашний «океан» заметно подсох. Проложена труба. Да и погода помогает, вечером дождь прекратился, сейчас в Кинелахте светит солнце. Можно и гостей встречать»,

— радуются жители поселка Кинелахта.

Еще одно обращение и фотографии местные жители отправили в Управление автодорог Карелии.

«Это 21-й км дороги Видлица-Кинелахта, колея глубиной 30-40 см, которые оставили лесовозы: в течение нескольких недель шла вывозка леса. И весь участок в плохом состоянии. Некоторые лесозаготовители нарушают запрет на выезд тяжелой техники в сезон распутицы. Вырубка проходила в Видлицком лесничестве (Кинелахтинском и Паннильском лесничествах нет заготовки леса с осени 2022), а древесину везут по нашей дороге. В Видлице недавно построили мост через речку Новзема, по которому тяжелая техника не может проехать, поэтому все едут через Кинелахту и Ведлозеро. Кто выдает разрешение на проезд лесовозов, когда дороги закрыты? Вопрос к надзорным органам», — пишут жители Кинелахты.

К вечеру 3 мая пришел ответ из Управления автодорог Карелии по поводу жалобы, почему во время распутицы на дороге Ведлозеро-Кинелахта-Видлица проезжаюи лесовозы:

«По информации подрядной организации по указанному участку проезд всех АТС обеспечен, из-за переувлажнения почвы возможны локальные дефекты, которые будут устранены. В соответствии с приказом министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия с 3 по 30 апреля 2023 года – в Олонецком, Лахденпохском, Питкярантском, Сортавальском, Кондопожском, Медвежьегорском, Прионежском, Пряжинском, Пудожском муниципальных районах, Суоярвском муниципальном округе было введено временное ограничение движения транспортных средств, общая фактическая масса которых превышает 10 тонн, по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения. Разрешение на проезд лесовозов по автодороге Видлица-Кинелахта-Ведлозеро Управление не выдавало».

Напомним, что ранее жители поселка Кинелахта обратились к президенту России с просьбой отремонтировать единственную дорогу, связывающую их с миром.// фото сообщества «Кинелахта меж двух озер»