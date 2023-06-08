08 июня 2023, 21:03
Дома на нескольких улицах в Петрозаводске останутся без электричества
Отключения в карельской столице начнутся с утра 9 июня
В пятницу некоторые петрозаводчане полдня проведут без света. Как предупредили в Единой дежурно-диспетчерской службе, причина отключения – проведение плановых работ на сетях.
9 июня с 10:00 электричество отключат на улицах Жуковского, Нагорная, Клубная, Пограничная, проезде Яковинский.
Предположительно, работы могут затянуться до 16:00. // фото unsplash.com