Дом культуры Петрозаводска приглашает на конкурс чтецов «Цена Победы»





Городской дом культуры совместно с Детским театральным центром объявили конкурс чтецов «Цена Победы». В этом году отбор участников пройдет в четырех возрастных категориях.

Детский театральный центр проведет прослушивания для дошкольников и учеников 1-4 классов в два этапа. Первый – отборочный и дистанционный. Участникам конкурса нужно до 28 апреля отправить заявки и ссылку на видеозапись выступления чтеца, размещенную на доступных ресурсах.

По итогам предварительного просмотра участники, набравшие наибольшее количество баллов, пройдут во второй этап. Он состоится 4 мая в Детском театральном центре.

Отборочные чтения для учеников 5-11 классов и студентов пройдут в Городском доме культуры:

– 2 мая в 15:00 – учащиеся общеобразовательных учреждений (5-8 классы);

– 3 мая в 15.00 – учащиеся общеобразовательных учреждений (9-11 классы), студенты ВУЗов и училищ города.

Вся подробная информация о конкусре размещена на странице Городского дома культуры. // Фото: Городской дом культуры.