Дом для переселенцев достроили в Беломорске

Строительство 132-квартирной пятиэтажки завершено в Беломорске. Этот дом предназначен для переселенцев из аварийного жилья, сообщили в минстрое Карелии.

Приемка квартир начнется на этой неделе, ключи будут раздавать в конце месяца. В новые квартиры въедут жители аварийных домов из Беломорского района.

Отделка в них уже готова, электроплиты и сантехника установлены. Рядом с домом есть парк для прогулок, стадион с футбольным полем, музей Карельского фронта.

Проект на второй подобный дом на том же участке готов и прошел экспертизу. Он рассчитан на 134 квартиры, стройка стартует после утверждения лимитов будущей программы расселения. // фото: минстрой Карелии